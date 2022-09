Valga vallavalitsus leidis endale uue kommunikatsioonijuhi

Tõnisson on kasvanud üles Valga linnas. Nüüdseks on ta lõpetanud Tallinna Majanduskooli ja sammud tagasi Valga poole seadnud.

Varasemalt on Elisabeth töötanud Valga vallavalitsuses projektijuhi assistendina ja sõnab, et kodukohas on ikka hea olla. «Mõni aasta tagasi nägin ennast vaid suurlinnas asjatamas, kuid nüüd olen taas leidnud koduse Valga ilu ning soovin anda oma panuse kohaliku elu parendamisse.»