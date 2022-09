Piirilinn otsib kolemaja lammutajat

Hankedokumentidest selgub, et Tähe tn 31a asub 1980ndate aastate lõpus ehitatud viiekorruseline paneelkorterelamu, ehitusaluse pinnaga 466 m², mis kuulub täies mahus lammutamisele. Hoone on üle 30 aasta seisnud tühjana ja kasutuseta, mistõttu on hoone räämas, lagunenud ja muutunud täiesti kasutus- ja elamiskõlbmatuks.