President tänas kaunite kodude omanikke

„Elupaikade kadumine on üks liigirikkuse hääbumise põhjustaja. Meie koduaed võiks aga olla elupaigaks paljudele liikidele. Seega, rohkem loovust ja samas ka isegi laiskust, lastes oma koduaias loodusel pisutki omatahtsi toimetada. Liigirohke ja mitmekesine, see ongi ilus,“ lausus president Karis.

„Säästlikkus on nüüd heakorra lahutamatu osa. Kodukaunistamise konkursil peabki see olema loomulik osa ilusast kodust, kus ühtviisi on hinnatud ökoloogilised, energeetilised ja esteetilised väärtused. See nõuab loovust ja teadmisi ning olgu see väljakutse igale koduomanikule,“ lisas Vabariigi President.