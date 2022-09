Eesti maastikurattasarjas selgusid parimad

«Väga väsinud, aga hea tunne on. Sõitsime Mõttusega vähemalt 40 kilomeetrit koos, aga mingi hetk tuli ikka vahe sisse. Hooaja algus oli raske, kuid selle käigus juba mõistsin, et võin hooaja üldvõiduks vajalikud punktid täis saada,» lausus järjekordse hooaja üldvõidu pälvinud Uibokand.

Tallinna rattamaratoni peakorraldaja Raivar Vaheri sõnul oli igati mõnus maratonipäev. «Oodata oli põnevat etappi – just tänane sõit otsustas, kes haarab endale sarja hooaja üldvõidu. Tingimused oli ideaalsed ning mul on hea meel, et saime lisaks tänase võistluse võitjatele ka sarja üldvõitjaid autasustada päikesepaistes just Kõrvemaal,» rõõmustas Vaher.