Taevaskojas seisavad ees metsaraied

RMK Põlvamaa metsakonna metsaülema Tiit Timbergi ütlusel on kümneks aastaks koostatavas metsa majandamise kavas kavandatud kaks lageraiet vastavalt kahe ja 1,51 hektari suurusel alal, millest üks asub Himmastesse viiva tee ääres ja teine Taevaskoja turismi- ja puhkekeskuse vahetus läheduses.

«Lageraie ei tähenda kõigi puude mahavõtmist, vaid mände jääb alles 80 kuni 100, misjärel istutatakse uued männid. Kuused on kuivamas ning ka kased on läbi. Ülejäänud metsas on igavene sanitaarraie,» märkis ta.