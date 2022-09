Sibulatee puhvetite päev toob uue sibulapirukameistri

10. septembril toimub seitsmes Sibulatee puhvetite päev. Sel aastal avavad oma uksed rekordilised 31 kohalikku hoovi ja aeda, pakkudes külalistele vaid kõige paremaid maitseelamusi. Neljandat korda valitakse Sibulatee parim sibulapirukameister ning auhinnatiitli saab pilkupüüdvaim sibulamüügikoht Kolkja-Varnja külatänava ääres.

Puhvetite menüüdes on palju sibula- ja kalatoite; toitudesse jõuavad seened, aedviljad ning ulukilihagi. Ehk kõige erilisemad ja külastajaid ahhetama panevamad toidud on sibulajäätis ja sibula-šokolaadikook. Paljud road on valmistatud juba vaaremade retseptide järgi ning muidugi suures osas kohalikust toorainest.

Sibulatee puhvetite päeval on kõhutäie kõrval väga oluline osa ka kultuurielamustel ja sellel, et lastel ikka midagi teha oleks. Pea igas puhvetis on kultuuriprogramm või lisategevused ning suisa lisategevuste kellaajaline päevakava ootab külalisi.