Pühajärve põhikool sai liikuma kutsuva kooli vapi

Vapitahvel on kvaliteedimärk koolidele, kus on juba mõned aastat usinalt otsitud võimalusi õpilaste ja õpetajate ellu liikumise juurde toomiseks ning jõudnud süsteemsete lahendusteni ja haridusuuenduseni.

Liikuma kutsuv kooli programm alustas 2016. aastal, mil Tartu Ülikooli liikumislabor koos esimeste julgete koolidega asus looma võimalusi, millega tuua liikumist juurde ainetundidesse, vahetundidesse ja vabasse aega, kujundada liikumist soosivamaks nii kooliruume kui hoovi ja innustada lapsi kooliteed pidi jala või ratta või tõuksiga käima. Nüüdseks on võrgustikuga liitunud juba 180 kooli ning paljudes tegutsevates koolides jõutud suurte muutuste ja hästi toimuvate lahendusteni.

„Tunnustuse saidki just need koolid, mis on jõudnud esimestest katsetustest kaugemale, julgete muutusteni, mis toovad liikumisrõõmu ja -võimalusi kõigile koolis käivatele õpilastele ja nii loodetavasti iga päev,“ tutvustab vapitahvlite eesmärki TÜ liikumislabori juhataja Merike Kull.

„Liikuma kutsuva kooli vapp on justkui kvaliteedimärk ja meeldetuletus, et tegu on tubli Liikuma kutsuva kooliga,“ seletas Kull. Ühtlasi on vappide jagamise eesmärk julgustada teiste koolide esindajaid – olgu samas piirkonnas või kaugemal – tutvuma nii edusammude kui ka seniste õppetundide ja proovikividega. „Iga vapi saanud koolist võiks kujuneda oma piirkonnas eeskuju ja heade praktikate jagaja,“ täiendab Kull.