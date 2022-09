Eriolümpia kergejõustikuvõistlused toimuvad Võrus

«Oleme Võrus varemgi kergejõustikuvõistlusi korraldanud, kahepäevased võistlused on siin aga esmakordselt. Soovime sportlastele pakkuda positiivset ja meeldejäävat võistluskogemust,» ütles võistluste peakorraldaja Siret Kruk.

Võistlused toovad kokku 145 sportlaset 28 asutusest, et võistelda 7 spordialal ja teatejooksudes. Lisaks pendelteatejooksule on esmakordselt kavas ka Väike-Rootsi teatejooks. Võistluste peakohtunik on tuntud kergejõustiku treener ja Võru Järve Kooli õpetaja Aive Pähn.