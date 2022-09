Eesti tervishoiujuhid kogunevad täna sügiskonverentsile Võrru

„Tervishoiuvaldkonna olulisusest on viimaste aastate kontekstis võimatu mööda vaadata. Et Eesti meditsiinisektorisse koondunud parimad teadmised leviksid ja paneks probleemide lahendamiseks tervishoiujuhtidel mõtted liikuma, korraldabki Haiglate Liit igal aastal sügiskonverentsi. Tänavu oleme Võrus,“ märkis Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule. „Teadmiste, ideede ja kogemuste vahetamine kaunis kohas ning heas seltskonnas on väärt üritus, kus osalevad nii haiglate esindajad üle Eesti kui ka meie head koostööpartnerid ministeeriumitest, haigekassast ja erialaseltsidest.“