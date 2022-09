Koolimaja sodimine tõi kaasa kriminaalasja

«Kuivõrd sodimisega tekitatud kahju on märkimisväärne, selgitab politsei välja juhtunu täpsemaid üksikasju ning teo toimepanijat kriminaalmenetluses,» ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk.

Ta lisas, et kui kellelgi on infot, mis aitaks tuvastada seina sodijat/sodijaid, palutakse sellest politseile teada anda kas e-kirja teel aadressil kaire.konts@politsei.ee või telefonil 5343 5613.

Sodimine avastati eelmisel nädalal tarkusepäeval. «Tänane hommik koolis on kurb, meie koolimaja fassaad on soditud, see on rünnak meie kõikide vastu,» teatas Vastseliina gümnaasium 1. septembril ühismeedias. Koolipere kutsus kõiki õpilasi, vanemaid ja kogukonnaliikmeid üles tegema koostööd süüdlaste leidmisel.