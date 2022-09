Tartu rattamaraton stardib lainetena

Kõige pikemal ehk 89-kilomeetrisel distantsil on viieminutiliste vahedega neli starti. Kõige eest stardib eliitgrupp, mis on ainus, kuhu ei saa ise kohta valida. Sinna pääsevad eliidi ja U23 jalgratturi litsentsiga, samuti eelmisel aastal saja parima mehe või 20 parima naise seas lõpetanud ratturid. Ülejäänud saavad valida stardigrupi vastavalt eeldatavale lõpuajale. Poolpikal ehk 40-kilomeetrisel distantsil on viieminutiliste intervallidega kolm starti ja 21-kilomeetrisel distantsil kaks starti, samuti viieminutilise intervalliga. Stardigrupi valimine käib eeldatava lõpuaja järgi.

Kõikide osalejate aega hakatakse võtma vastava laine stardipaugust.

«Kogu meie tegevus on suunatud sellele, et osalemine suurtel rahvamaratonidel oleks võimalikult nauditav ja pakuks rõõmsat elevust ning häid emotsioone,» rääkis rattamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk ja lisas, et selles mängib suurt rolli võimalikult ohutu ja pingevaba sõit ilma kukkumisohtu sattumata.

«Meie senine praktika on näidanud, et kui osalejad saavad ise valida stardikoridori, on neil emotsioon parem. Nii on neil võimalus minna rajale koos nendega, kellel samasugused võimed, soovi korral ka oma sõprade või lähedaste keskel. Sedaviisi naudivad nad ka üritust rohkem. Omade seltsis on rattasõit alati ohutum ja stressivabam, kuna osatakse üksteisega paremini arvestada,» nentis Kelk.

Hawaii Expressi 25. Tartu rattamaraton algab 17. septembril lastesõitudega Tartu Tähtvere spordipargis. Põhipäeval, 18. septembril stardivad 89 ja 40 kilomeetri sõitjad Otepäält Tehvandi staadionilt ning 21-kilomeetrise distantsi läbijad Palu teeninduspunktist. Kõik osalejad finišeeruvad Elvas.