Olümpiaad kandideerib aasta haridusteoks

Idee autor on nii Võrumaal asuva Urvaste kooli kui ka Valga Jaanikese kooli direktor Jaanika Käst. Mõlemas koolis õpivad tuge vajavad õpilased.

«Tuge vajavate õpilaste koolid teevad omavahel väiksemaid jõukatsumisi, aga maakondlik olümpiaad, kus osalevad sellised õpilased, on esmakordne,» rääkis Käst Lõuna-Eesti Postimehele algatuse elluviimise eel.

Inspiratsiooni pakkus talle tõik, et Kästi postkasti oli varem aina potsatanud kutseid igasugustele aineolümpiaadidele, millest ükski ei sobinud aga osalemiseks nende kooli õpilastele.

Konkursile esitati sel aastal kokku üle tuhande viiesaja ankeedi haridusvaldkonna töötajate tunnustamiseks. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase sõnul kõneleb see muljetavaldavalt suurest tähelepanust õpetajatele, õppejõududele, haridusasutuste juhtidele, aga ka tugispetsialistidele ja koostööpartneritele.

Valitsus on määranud silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele juba viiendat korda ka kümme riiklikku aastapreemiat suurusega 10 000 eurot ning elutööpreemia, mille suurus on 65 000 eurot.

Aasta õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad meie laste ja noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks. Tunnustusürituse eestvedajad on haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.