Talupidaja elektriarvest: 8500 eurot on palju

«Aga nüüd oli nõndaviisi. Seda on palju,» rõhutab osaühingu Külmsoo tegevjuht Ole Musting. Tema sõnul läks see koristusperiood niigi ülimalt hästi, sest vili oli kuiv. «Aga samas peab farmis jahuti töötama. Ventilaatorid peavad loomi jahutama, sest lehmal on seoses rannailmaga karjuv kuumastress ja toodang langeb. Lehmal on eluks mõnus viis soojakraadi ja kuumastress tekib juba 18 plusskraadiga. Aga kui väljas on +32, siis... sealt on järeldusi lihtne teha.»