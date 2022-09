Koolide kolmeklassiliseks muutmise plaan tekitab Tõrva valla lapsevanemate vastuseisu

Tõrva valla elanikkond väheneb ja vananeb, ühtlasi kahaneb ka laste arv ning sestap näeb valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2030 eelnõu haridusasutustes ette ümberkorraldusi. Dokumendis märgitakse sedagi, et vallal tuleb rohkem tähelepanu pöörata hariduse sisule, mitte ainult investeeringutele ja asutuste võrgu korrastamisele.

Kohalike seas on kava tekitanud omajagu vastuseisu, mis tuli välja ka hiljutistel aruteludel. Viimati peeti neljapäeval Tõrva gümnaasiumi saalis kirjelduse järgi avalik arutelu, ent vallajuhtide ja eksperdi ettekannete ja esitatud muudatusettepanekute ettelugemise ning põgusate kommentaaride küsimise järel sedastasid vallajuhid, et arutelu on lõppenud, ettepanekute esitamise tähtaeg ümber ja kirjalikud ettepanekud tulevad peagi komisjonides arutusele, sestap pole enam mõtet avalikku vaidlusse laskuda. Selle peale pahameelt väljendanud kohaletulnud jäid teemat isekeskis edasi arutama.