GALERII ⟩ Rõugelased peavad uut päästedepood veel mõned aastad ootama

MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed juhatuse liikme, riigikogu liikme Kalvi Kõva tõdemusel polegi 1905. aastast tegutsenud päästjatel olnud päris oma depood. «Seda hoonet ei ehitata meie ühingu 54 liikmele, vaid tänastele jumbudele, kellest saavad aastate pärast Rõuge pereemad ja -isad, seal hulgas päästjad. Tänan südamest kõiki annetajaid, keda on siin palju,» sõnas ta.

Rajatavate ruumide planeeringut tutvustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Nullkorrusel, mille müürid on AS Semuehitus juba püstitanud, hakkavad olema päästeautod. Esimesele korrusele tuleb kogukonnakeskus, koosolekute ruumid ning valla kriisistaap. Teine korrus on päästemeeskonna päralt, seal hakkab olema ka saun ja jõusaal. Autode peale tuleb veranda, kus saab kogukonnaüritusi pidada.