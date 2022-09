Proovitrennid ahvatlevad lapsi liikuma

Eesmärk on suurendada laste liikumisaktiivsust ning kujundada mitmekülgseid liikumisoskusi. Sel aastal võtab neist üritustest osa 1600 last ning ligi sada kutsetunnistusega treenerit üle Eesti.

EOK koolitus- ja arendusjuht Piret Lauk tõi välja, et sellised trennid on lastelt, nende vanematelt ja ka treeneritelt saanud väga sooja tagasiside. «Juba on treeningrühmadega liitujaid juurde tulnud, sest tutvus spordialaga ei piirdu ühe proovitreeninguga. Õpetajad märkavad, et laste käitumine paranenud, sest nende energia on suunatud liikumisele. Mõnigi laps sai esimest korda liikuda looduses ning sellega seotud hirme vähendada,» ütles Lauk.