Suitsiid nõudis aastaga 186 elu

«Suitsiidide arv on kümne aasta jooksul püsinud aastas kahesaja ringis. Küll aga on toimunud vanuseline muutus. Sagenenud on 20–30-aastaste enesetapud. Samuti on Eesti võrreldes teiste Euroopa riikidega esireas alaealiste suitsiididega,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Iga suitsiid mõjutab uuringute järgi keskmiselt 135 enesetapu teinud inimese lähikondlast. See tähendab, et selle tõttu kannatab igal aastal umbes 27 000 inimest.

«Enamik suitsiide on ennetatavad, kuid nende suur arv näitab, et inimene on jäänud abita. Vaja on koheseid samme vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks, ennetuseks ja varajaseks sekkumiseks,» rääkis Oidermaa. «Praegu kogeb iga neljas inimene aasta jooksul vaimse tervise probleeme, kuid aastas jääb Eestis 200 000 inimest vajaliku abita. Tagajärjeks on inimlikud kannatused, töö- ja õpivõime langus, surve sotsiaal- ja tervishoiusüsteemile.»

Suitsiidiennetuspäeval on vaimse tervise kohvikud Tallinnas Rävala Reval Cafes ja Tartus Werneri kohvikus. Vabatahtlikud on eraldi märgistatud lauas, valge T-särgiga, millel kiri «Olen olemas», et pakkuda end toetavaks kuulajaks või anda vaikiva kohaloluga märku, et meie ümber on alati inimesi, kes valmis olemas olema.