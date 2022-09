Toiduringluskapp ootab vabatahtlikke panustajaid

Põlva vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Birgit Purga märkis, et vald on kapile oma jah-sõna öelnud. Nüüd on vaja kogukonda, kes asja eest vedama hakkaks. Kui teistes kohtades on toiduringluskapi idee tulnud just rahva seast, siis Põlvas tuli algatus vallavalitsuselt.