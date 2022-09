Marju Länik avaldas oma südamesoovi

Länik rõhutas muu hulgas, et elus on kõige olulisem leida tegevus, mis paelub ja mis on su südame kutse. «Kui tulevad tõusud ja mõõnad, siis armastatud tegevus toetab sind alati.»

Laulja avaldas ka oma südamesoovi. «Loodan, et sel sügisel ja talvel ei tuleks enam koroonapiiranguid. Unistan, et artistid saaksid taas kord terve aasta lõikes tööd teha. Loodan, et minul ja mu bändil on jätkuvalt esinemiskutseid,» rääkis Länik. «Eestimaal on nii palju kohti, kuhu ma pole oma elu jooksul veel tänaseni esinema jõudnud. Väga loodan, et mul on õnn nendele lavadele astuda. Tahan kohtuda nendega, kes mind kuulata soovivad, et tunda vastastikku rõõmu muusikast.»