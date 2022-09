Pulmareis viis käsipallikohtuniku Itaaliasse ja Kreekasse

«Esimese nädala olime Itaalias, kus külastasime Milanot, Como järve ja Veneetsiat. Teise nädala veetsime Kreekas,» rääkis Janet Tint ja lisas, et kõik kulges plaanipäraselt.

Kui Alvarile meeldis Itaalias enim Veneetsia, siis Janetile Como järve äärne. Kuigi paar oli päris hästi kursis Veneetsia eripäradega, mõjus neile ometi üllatavana, et kogu liiklus käis seal mööda vett. «Isegi kiirabi, prügiautod, politsei, takso ja linnaliinibussid olid vee peal,» märkis Janet Tint.

Talle oli tähtis, et lisaks turistiatraktsioonidele saaks aimu ka kohalikust eluolust ja seda paarinädalane reis võimaldas. Romantilise pulmareisi panigi kokku Janet ise. «Mul kulus selleks küll ilmselt 20 tundi, et kõik saaks klappima ja majutused ning lennud valitud, kuid see oli kindlasti seda vaeva väärt.»