Moosikuningaks tõusnud Vahur Vuks on kogenud ka tagasilööke

Aakres sündinud ja kasvanud maapoiss Vahur Vuks (70) arvas lapsena, et temast saab tulevikus üks hea traktorist. «Maal muud ametit valida just kui ei olnud. Võib-olla oleks ka tuletõrjujaks saamise mõte peast läbi käinud, kuid neid autosid ei sõitnud nii palju ringi, et silm peale oleks hakanud,» naerab Vuks.