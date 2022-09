Ees ootab Metsarahvapäev

Metsarahvapäev on üle-eestiline üritustesari, mille eesmärk on tutvustada Eesti elanikele metsaelu ning metsaga seotud tegevusi ja ettevõtteid. Huvilisi ootavad külla Eesti kogenumad metsamehed ja metsaühistud, jahimehed ja metsandust õpetavad koolid, sh Eesti Maaülikool ja Luua Metsanduskool. Lisaks jagab tarkusi metsas toimetamiseks Kaitseliit.

Valikus on programme peredele ja ka sügavama huviga täiskasvanutele. Päeva jooksul on võimalus omandada tarkusi metsas hakkama saamisest, metsa hoidmisest, puidu väärindamisest ning Eesti metsa loodusest ja ajaloost.

Põlvamaal Nohipalo metsades samuti kell 11 algaval matkal räägivad Kaarel Tiganik ja Agu Palo sealsete metsade ajaloost, metsavendade tegevusest, pärandkultuurist, metsa uuendamisest ja kasvatamisest, looduskaitsest, Nohipalo metsakülast ja paljust muust. Tutvutakse ka RMK ja Eesti Maaülikooli männi katsealaga, et näha, kuidas teadusega koos leitakse üha paremaid võimalusi just meile sobilike vastupidavate metsade kasvatamiseks.

Metsaretke pikkuseks on plaanitud 8,5 km ja kolme tunniga on kavatsus see ka läbida. Liigutakse põhiliselt metsaradadel ja metsateedel. Retk saab alguse ja lõpeb kauni Nohipalo Valgjärve kaldal paiknevas RMK puhkekohas.

Meenikunno maastikukaitsealal asuv Nohipalo Valgjärv on teadaolevail andmeil Eesti järvedest kõige toitainetevaesem ja kõige läbipaistvama veega. Selle kaldad ja põhi on peaaegu kõikjal liivased.

Kaarel Tiganik ja Agu Palo on toimetanud üle 40 aasta Vana-Võromaa riigimetsas. Mõlemad on omandanud metsandusliku kõrghariduse, pidanud pikka aega metsaülema ametit ja tänagi veel riigimetsa teenistuses – Tiganik metsakasvatajana ja Palo Võrumaa metsaülemana. Mõlemad mehed on aktiivselt osalemas ajaloolise Eesti Metsateenijate ühingu ridades, kus Tiganik on aastaid olnud ühingu juhatuse esimees ja Palo juhatuse liige.