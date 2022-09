Sel nädalal tasub kassid ja koerad kinni hoida

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul pole Eestis marutaudi ei mets- ega koduloomadel juba pea kümme aastat tuvastatud, kuid siiski tuleb teha kõik võimalik, et selle surmava haiguse juhtumeid vältida. „Tänu sellele, et kaks korda aastas vaktsineeritakse metsloomi, pole haigus piiri tagant Eestisse levinud. Samuti on oluline lemmikloomade vaktsineerimine, et kaitsta oma koera või kassi ning seeläbi ka inimesi," selgitas ta.