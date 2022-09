Ajutine haiguspäevade hüvitamine jätkub edaspidigi

«Haiguspäevade varasem hüvitamine aitab haigestunud inimesel kodus püsida, sõltumata sellest, millise haigusega on tegu. Ta ei pea muretsema, et kaotab seetõttu oluliselt oma sissetulekus. See aitab inimesel ka järjest keerulisemaks muutuvas majanduslikus surutises paremini toime tulla,» ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.