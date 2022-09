«Oleme aastaid soovinud Päidla keskusesse kiirusepiirangut 50 km/h,» ütles külavanem Ermo Kruuse. Ta lisas, et tee on seal käänuline ja pimedate kurvidega ning kiiruspiirang igati vajalik.

Tema sõnul elab Päidla keskuses poolsada inimest. «Meil on viis-kuus beebit, teisigi lapsi ja ka kolm-neli koerajalutajat, seega liiklejaid ikka jagub,» märkis ta. Kokku on külas elanikke saja ringis. «Transpordiamet on varem toonud igasuguseid põhjendusi, miks kiiruspiirangut ei saa, nüüd aga tehti täiesti üllatav lahendus.»