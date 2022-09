Jaanika Elias: ühismeedia moraalikompass roostetab

Kuigi suunamudijaks ma ennast ei pea, juhtub ikka, et jään mõnes anonüümses foorumis teistele ette. Negatiivses võtmes loomulikult. See on lõiv, mida ilmselt pead maksma, kui tahad killukesi oma elust jagada teistega.

Sotsiaalmeedia pole sugugi ohutu. Veebilehel Peaasi.ee lehel on ära toodud ohud, mida sotsiaalmeedia liigne kasutamine võib vaimsele tervisele teha. Eriti mõjutab see teismelisi, kelle isiksus ei ole veel välja kujunenud ja kes on kõige haavatavamad.

Seetõttu tuleb oma tegevus sotsiaalmeedias hoolega läbi mõelda ja käituda seal vastutustundlikult. Kõik seda paraku ei tee. Üsna hiljuti vajus mul küll suu imestusest pärani, kui seni teismeliste seas populaarne täiskasvanud sisulooja hakkas järsku oma avalikul sotsiaalmeedia kanalil üht teist, täiskasvanutele mõeldud sisuga kontot reklaamima.

30-aastane naine võibki teha, mida iganes soovib, kuid kui inimene on seni teadlikult endast kõik andnud, et tema sihtgrupp olekski noored jälgijad, siis kuskil võiks moraalikompass ometi tööle hakata. Eriti sellisel juhul, kui teismelised sind iidoliks peavad.

Oma sihtgrupi tundmine on oluline. Eriti sellisel juhul, kui teismelised sind iidoliks peavad.

Olen ka ise mingil määral sotsiaalmeediasõltlane. Minu postituste tüüpilised jälgijad on kolmekümnendates naised, kes ilmselt leiavad sealt samastumisvõimalusi. Minu eesmärk on näidata elu igasuguseid värve – nii häid kui ka halbu. Seda just põhjusel, et ideaalset elu näidatakse nagunii piisavalt, aga alati ei ole kõik oivaline. Loomulikult saadab mu postitusi vahel kriitikalaviin, aga väljakujunenud isiksusena oskan sellega toime tulla.