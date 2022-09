Kristjan Järvan: et iga kodu oleks soe ja valge

Hea uudis on veel, et kui praegu püsipaketti kasutav kodutarbija liitub universaalteenusega, ei tohi elektrimüüja nõuda temalt püsipaketi lepingus ette nähtud trahvi lepingu ennetähtaegse üles­ütlemise eest.

Universaalteenusena müüakse elektrit kodutarbijatele ja korteriühistutele, aga ka mittetulundusühingutele ja äriühingutele, kes müüvad või edastavad elektrit kodutarbijale. Seega annab see igale perele võimaluse osta kodumaist elektrit just selle hinnaga, millega Eesti Energia seda tegelikult toodab.

Kuna Eesti Energia põlevkivijaamade tootmishind on saastekvoodi kiire kallinemise tõttu viimasel ajal väga kõrgeks kerkinud, loodame peagi valitsuses heaks kiita ka elektriturureformi teise osa. See tähendab, et eeloleval kütteperioodil, 1. oktoobrist 1. aprillini hüvitatakse kodutarbijatele elektri hinnast 50 eurot megavatt-tunni kohta. Seda hüvitist saavad automaatselt kõik kodutarbijad, mitte ainult universaalteenuse kasutajad.