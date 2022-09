Võru inimeste töökoormus kasvas hüppeliselt

Rohkem kui 10 000 töövõtjat kaasanud CVKeskus.ee ja palgainfo agentuuri korraldatud tööturu-uuringus paluti töötajatel hinnata, kuidas on nende koormus praegusel ametikohal aastaga muutunud. 34% vastajatest leidis, et töökoormus on kasvanud, vaid 9% töötajatest tunnetas selle vähenemist.

Tööd on tänavu pidanud märksa enam tegema majutus- ja toitlustusvaldkonna inimesed, kus veel eelmisel aastal oli töötamine tervisekriisist tulenevalt tugevalt piiratud.

«Kui eelmisel aastas leidis 27% toitlustus- ja majutussektori töötajatest, et nende töökoormus on vähenenud, siis tänavu on olukord vastupidine – vaid 7% valdkonnas töötavatest inimestest tunnetas töökoormuse vähenemist ja 42% töökoormuse kasvu,» tõi uuringu tulemustest rääkides esile CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

«Neis valdkondades on tänavu tööjõuvajadus kasvanud hüppeliselt, mis on tõenäoliselt ka peamine töökoormuse kasvu põhjustav tegur – nii majutus- kui ka toitlustusvaldkonnas on tööpakkumiste arvud kasvanud rohkem kui üheski teises,» lisas Henry Auväärt. «Näiteks turismisektoris (sealhulgas majutus) avaldasid tööandjad tänavu esimesel poolaastal tervelt 182% ja toitlustuses 69% rohkem tööpakkumisi kui möödunud aastal samal ajal.»

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder lisas, et tööandja küsitluses tõi samuti kolmandik ettevõtetest esile, et nad on korraldanud tööd töötajate vahel ümber, et katta tööjõuvajadus olemasolevate töötajatega.

Koormus on tuntavalt kerkinud ka riigiasutuste töötajatel, kus 42% tunnetab selle kasvu. Aastaga on keskmisest enam tööd lisandunud ka sotsiaaltöö-, turundus-, personali-, tervishoiu- ja kaubandusvaldkondadesse, kus koormuse kasvu tunnetavad enam kui 38% töötajatest.

Asukoha järgi määratledes on pealinnas töökoormus kasvanud 35%, Tartus 32% ja Pärnus 30% töötajatest. Kõige vähem on töökoormuse kasvu täheldanud Jõgeva inimesed, kus töökoormuse kasvu tajub 27% töötajatest. Kõige suurem hüpe töökoormuses on aga toimunud Saare- ja Võrumaal, kus enam kui 36% töötajatest tunnetab töökoormuse kasvu.