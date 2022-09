Muuseum kogub lugusid kriisidega toimetulekust

ERMi direktori Kertu Saksa sõnul on rasketes oludes ellujäämine meie rahvuskultuuri osa. «Kogemuste talletamine ja näituseks kujundamine tuleb põnev ning oodatud on kõik nutikad «peedist pesumasinad», mis inimesi hädas aidanud,» ütles ta.

«Hädaolukordadeks valmis olles on toime tulla kergem. Seda nii hädasolija kui ka päästjate seisukohalt vaadatuna,» lausus päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. Ta lisas, et kriisi- või hädaolukorra võivad põhjustada nii tormid kui üleujutused, tulekahjud ja reostused. Samuti agressioonid, sealhulgas küberrünnakud.

Naiskodukaitse arendusspetsialist Elisa Jakson rääkis, et inimeste teadlikkus valmisoleku vajalikkusest on iga aastaga kasvanud, kuid seda paljuski seetõttu, et ohuolukordi tuleb ette järjest enam, olgu nendeks siis tormid või kuumalaine.

«Kuidas toimida, kui ühendus maailmaga on katkenud, kuid kraanist vett ei tule, pikemaks ajaks kaob küte või võimalus sisse lülitada elutähtsad seadmed? Need on reaalsed olukorrad, mis on pannud toidu- ja joogivarude tähtsusest aru saama ning «Ole valmis!» nõuandeäppi omale alla laadima,» lisas ta ja märkis, et seepärast on inimeste kogemused ohuolukordadeks valmistumisest kuldaväärt praktiline info.