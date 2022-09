Kagu ühistranspordikeskuse logistikajuhi ja juhatuse liikme Sander Saare sõnutsi on uue liiniveo hanke tulemused kohtus vaidlustatud ja kohtuvaidluste lõpuni haldab liine senine vedaja. Omavahel vaidlevad kaks konkureerivat pakkujat: AS Hansa Bussiliinid ja AS GoBus.

«Tegemist on ju atraktiivse pakkumisega, kus taga on kümned miljonid eurod. Seda enam, et meil on ühes hankes kaks maakonda. Seetõttu viisime läbi otsehanke, mille tulemusena jätkab Põlvamaal sama vedaja. Maksimaalne otselepingu periood on kaks aastat, mida tellija võib ühepoolselt lõpetada kolmekuuse etteteatamisajaga,» selgitas Saar.