Abivajajaid sõidutab uus firma

«Teenusemahud on kaks korda suurenenud: kui varem oli kuu maht ligi 14 000 kilomeetrit, siis nüüd üle 28 000. Sõidukid on natuke uuemad ja veidi teistsugused. Valdavalt on need Volkswagen Caddyd, raamitranspordiks on Renault Trafic. Samuti hakkab sõitma üheksakohaline Mercedese buss,» märkis Saar.