Põlvamaa lühiuudised

Kanepisse asus tööle mitut valda juhtinud mees

Värskelt ametisse asunud osakonnajuhataja usub, et aktiivsete kogukonnaliikmete toetamine võib viia suurte südamega tehtud tegudeni.

«Majandusosakonna vastustusalasse kuulub suuresti see, mille järgi hinnatakse elukeskkonda ja omavalitsust,» lausus Sangernebo. «Võime mitte tarbida kultuuri ja haridust, meist võib mööda minna lasteaiakoha olemasolu või võimalus saada hooldust hooldekodus, aga teede ja liiklusmärkideta, jäätmeveo ja korras avaliku ruumita ei saa kuidagi. Samas on need suure avaliku kriitika objektid. Oma kogemusi rakendades soovin luua Kanepi vallale olulist lisandväärtust.»