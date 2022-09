Eesti lühiuudised

Kärbe viib kuni nelja komando sulgemiseni

EPTAÜ nendib, et päästjate madalate palkade tõttu on üha raskem täita ka vabanenud töökohti. «Töötajaskond vananeb, halvenevad tervis ja töövõime. 2023. aasta riigieelarve palgatõusu prioriteetsetest gruppidest on päästjad konkurentsitult kõige halvemas seisus. Ameti tegevuskulud on kõrge inflatsiooni tõttu sügavas miinuses ja nende arvelt kärpenõuet täita pole võimalik,» kirjutas EPTAÜ peausaldusisik Kalle Koop.