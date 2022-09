Signe Riisalo: perelepitus aitab lapsi säästa

Eelkõige peaks lapsed kasvama turvalises keskkonnas ema ja isaga. Kui aga täiskasvanud partnerluse lõpetavad, jääb üle vaid loota, et nad säästavad lapsi elukorralduse muutusega seotud muredest.

Et seda lihtsustada ning vältida kohtusse pöördumist, ongi loodud perelepitusteenus. Selle tulemus on vanemluskokkulepe ehk dokument, mis kohustab vanemaid sõlmitud kokkulepetest kinni pidama. Lepituse protsessi kaasatakse ka lapsed – muidugi nende vanust eakohasel moel arvesse võttes –, et nendegi soovid oleksid nähtavad.