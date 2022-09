Vello Jaska: võõrvõimu sümbolitel pole meie elus kohta

Hiljuti toonitas Putini hääletoru, Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu, et praegune Venemaa on ajutine nähtus: «Me oleme täiesti veendunud, et see kõik on ajutine ja meie riik saab taas suureks ning tugevaks, et varem või hiljem saab olema taas Nõukogude Liit oma endises suuruses.»