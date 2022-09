VIDEO ⟩ Valgamaal eksinud marjulised veetsid öö soos

Operatiivjuht nentis, et otsingu tegi keeruliseks raske maastik aga ka tõik, et polnud täpselt teada, kust teed mööda mehed sohu läksid. Üksjagu keeruline oli ka abivajajatega kontakti saada, sest paralleelselt suhtlusele politseinikega püüdsid nad rääkida ka murelike lähedastega.

Ta lisas, et metsa minekut planeerides tuleks alati lähtuda põhimõttest ja eeldusest, et peate jääma sinna ööseks. «See aitab paremini hinnata, mida peaksite metsa kaasa võtma. Eksimise korral aitavad need võtted ja vahendid teid kiiremini leida. Abiks on seegi, kui lähedasele või naabrile sõna jätate, et kuhu plaanite minna ja mil tagasi tulla,» toonitas ta.