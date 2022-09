Kangro kirjanduspreemia saab Vootele Ruusmaa

Enne luulekogu pühendas ta isa Arthurile (1956-2019) ka plaadi «Requiescat in pace.» Luulekogu ja plaat täiendavad teinetest ja autori eesmärk on juhtida sellega lugejaid-kuulajaid kerguse ja selguseni.

Kangro preemia žürii ühe liikme, kirjandusteadlase Janika Kronbergi sõnul on «Purgatoorium« sõnatundlik ja sügavalt isiklik raamat nagu ka Kangro luule, ent erinevalt mehest endast on see sõnasäästlik, minimalistlik ja napisõnaline. «Vahest just see köidabki: kuidas tänapäevases paljusõnalises infotulvas väheste keeleliste vahenditega mõju saavutada,» sõnas Kronberg.