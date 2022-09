GALERII ⟩ Tõrva firma avas pealinnas seente teaduskeskuse

«Teadusmaailma huvi seente vastu on üüratu ja sellekohased uuringud kasvanud meeletu tempoga,» ütles Chaga OÜ tegevjuht Silver Laus. «Eestil on suur väljavaade kujuneda seente valdkonna globaalseks liidriks ja trendiloojaks. Meie teadus- ja kompetentsikeskus loob kõik eeldused, et käivitada tipptasemel laboris mahukad uuringud ja pilootprojektid,» lisas Laus.

Tema sõnul on ettevõttena juba käivitatud revolutsioon Eesti metsanduses ja tutvustatud võimalust jätkusuutlikuks metsamajanduseks chaga ehk musta pässiku kasvatusi rajades. «Uue teadus- ja kompetentsikeskuse avamine on järgmine etapp Chaga OÜ strateegilisest plaanist suurendada teaduspõhist lähenemist seente maailmale,» märkis Laus.

«Oleme harjunud teadmisega, et seened on söömiseks. Aga selline traditsiooniline mõtteviis on maailmas muutumas. Näiteks olid meditsiiniseened põlisrahvaste elu osa. Tänapäeval näeme, kuidas traditsioonilises meditsiinis kasvab seente kliiniliste uuringute maht. Shroomwell Biotechi huvi on leida uusi võimalusi inimese tervena veedetud elu pikendamiseks,» kõneles Raadik teaduskeskuse avamisel.