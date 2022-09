Valga lasteaedades alustasid tööd uued rühmad

Valga valla suurima – 175 lapsega – lasteaia Buratino uus, arvult kümnes lasteaiarühm sai nimeks Malviina. Rühmas on praegu 11 last ning vabu kohti veel seitsmele.

Kasekese lasteaia seitsmes lasteaiarühm sai hääletuse teel omale nimeks Sinilill. Tegemist on sõimerühmaga, milles praegu veel üks vaba koht. Kõik Sinilille rühma lapsed on suletud Pääsukese lasteaiast ja jäävad sinna kooliminekuni. Kasekese lasteaia nimekirja on kantud 131 last.