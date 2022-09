Lähipäevil hoovihmad jätkuvad

Ööl vastu pühapäeva on muutliku pilvisusega, üksikute vihmahoogudega ilm. Puhub edela- ja läänetuul, saartel ja looderannikul lääne-, loodetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 4-9, rannikul kuni 12 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikute vihmahoogudega ilm. Puhub põhjakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 12 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab nõrka hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 5-11, Virumaal puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 12-15 kraadi.