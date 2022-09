GALERII ⟩ Tsirguliina noored leidsid koristuspäeval autorehvid ja lapsevankri

Tsirguliina kooli huvijuht Merlika Hüdsi kinnitas, et kool võtab maailmakoristuspäevast osa juba mitmendat aastat. «Lapsed olid rõõmsad ja koristasid üsna meelsasti, sest värskes õhus liikumine on nende jaoks meeldiv,» lausus Hüdsi. «Meie lapsed on ka hästi arusaajad, miks seda päeva korraldatakse.»

«Me lastega just arutlesime, et prügi kogused on aastatega tunduvalt vähemaks jäänud,» rääkis Hüdsi. «Algusaastatel kogusime prügi suurte treileritega, sel aastal oli vähem. Koristasime kogu Tsirguliina alevikus: jagasime klassidega piirkonnad ära ning igal klassil oli oma kaart.»

Hüdsi sõnul tõid õpilased põõsaste alt välja kaks autorehvi, leiti ka lapsevanker ning turvahäll. «Posisid teadsid Tsirguliinas kindlat kohta, kus need on ja otsustasid need täna ära tuua,» lisas Hüdsi, kelle sõnul poleks selliseid leide osanud enne uskunudki.

Laupäeval toimuvale üleilmsele maailmakoristuspäevale on Eestis oma osalemisest teatanud üle 43 000 inimese, mida on juba pea 2000 võrra rohkem kui mullu kokku. Ligi 85 protsenti registreerunutest moodustavad kooliõpilased ja lasteaialapsed.

«Oleme tänulikud õpetajatele ja huvijuhtidele, kes aastast aastasse lapsed ja noored koristuspäeva kaasavad. Nii mõnedki võtavad aja, et teemasse pikemalt süveneda, korraldades infotunde ja õppides sortimist ning taaskasutamist,» avaldas Eesti koristuspäeva eestvedaja Elike Saviorg. «Tänavusele koristusele on osalemisest teatanud ka varasemat rohkem ettevõtteid, mis kutsuvad talgutele töötajad ja oma kliendidki.»