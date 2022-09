Seiklushull eestlane pedaalis Aafrika katusele

Mäxil on selle kohta ette näidata ka Tansaanias asuva Kilimanjaro rahvuspargi välja antud sertifikaat, mille number on 275154. See arv kinnitab, et Musta Mandri kõrgeim mägi, mida lühidalt Kiliks kutsutakse, on mägironijate seas kogu maailmas väga ahvatlev sihtpunkt.