Taagepera mõisa kirev minevik: legendid, sanatoorium ja viinaravila

Taagepera mõisa on teadaolevalt esimest korda mainitud 16. sajandil. Kui praegune lossispaa kannab nime Wagenküll, siis ehk ei pruugi kõik teada, mis nimi see selline on. Taagepera esialgset nimekuju Vaoküla on esimest korda mainitud juba aastal 1420. Rootsiaegsetel kaartidel oli kirjas Wagenkylla ja Wagenkyll, rootslased tuletasid sellest nimest Vaoküla. Saksa mõisnikud tegid nimest omakorda Wagenkülli.