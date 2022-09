Valga jäi pitsakioskita

Pitsakioskite omanikfirma tegutseb frantsiisiandjana, kohalikud teenusepakkujad on frantsiisivõtjad, kes saavad oskusteabe firmalt. Valga kioski omanik Aleksei Meštšerjakov lausus, et sulgemise taga on kaks põhjust. «Üks asi, et mina olen ise väsinud, ei taha enam sellega tegeleda. Oli ka võimalik müüa ja oli ostjagi, aga ta kadus, kui tulid uued elektriarved. Elektri hind on nii suur, et ei tasu enam lihtsalt.»