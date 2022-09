Nastik vingerdas linnasüdames

Nii võis Valgas 14. septembril näha väikest nastikut, kes keskraamatukogu lähedal parasjagu üle kõnnitee suundus. Tõsi, setod on just sel kuupäeval tähistanud viissenjapäeva kui usside magama minemise päeva. Nii et ehk oli tegu seto verd roomajaga, kes kibekähku talvekorterisse siirdus.