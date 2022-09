Noored õppisid kaksiklinnas loovust rakendama

Idee autor ja elluviija on Lätis tuntud ansambli Triānas Parks solist Agnese Rakovska, vahendas Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija veebitoimetaja Oskars Morozovs. Kampaania nägi ilmavalgust tänavu mai lõpus ning on jõudnud juba käia mitmel pool Lätis.

Omavalitsuste toel on kooliõpilastel ja teistel noortel võimalik proovida laval musitseerimist. Rakovska sõnul soovitakse sel moel tutvustada lastele ja noortele muusika põhitõdesid, pakkudes arutelusid, meistriklasse ja vaba mikrofoni eneseväljenduseks.

«Töö loomemajanduses eeldab laialdast kompetentsi eri valdkondades. Usun, et Läti noortel on võime luua tulevikus igasuguseid väärtuslikke tooteid ja teenuseid. Seetõttu loodan, et meistriklassid innustavad neid oma loovust rakendama ja sellesse uskuma,» rääkis Rakovska.