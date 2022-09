Rekajuhist naine: armastan oma tööd väga

Enne rekarooli jõudmist oli Hindriksoo töötanud mitmes ametis. Kahekümnendate eluaastate keskpaigas oli ta lüpsja, hiljem kokk ja pikalt pagar-kondiiter. Kui naine juba üle kümne aasta hommikuti väga vara ärganud oli, et saiakesed-koogid õigeks ajaks valmis saaksid, hakkas ta tundma suurt tüdimust. Pagaritöö oli end ammendanud. Kuna Hindriksoo isa oli kunagi rekajuht olnud, hakkas naine ka ise roolikeeramisele mõtlema.

«Olin noorena kogu aeg isa auto juures ja nägin, mida ta teeb. Siis ma veel ei mõelnud, et minust endaks võiks kunagi rekajuht saada,» meenutas Hindriksoo. «Isa mainis mulle küll juba ammu, et võiksin selle ameti peale mõelda, aga tollel ajal tundus ebaloogiline, et naine võiks sellise mehise töö valida. Ajad olid siis hoopis teised.»