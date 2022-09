Metsarahvapäev kutsub inimesed metsa

Päeva jooksul saab õppida metsas ellujäämist, metsaköögi nippe, külastada suurimaid puidutööstusi, aga ka õppida kalastamise saladusi ja isegi minna põtrda pulma. Kogu info ja üritused on leitavad aadressil metsarahvapaev.ee. Kõik sündmused on osalejatele tasuta.

Haana Zuba-Reinsalu, MTÜ Eesti Metsaseltsi president ja Luua Metsanduskooli direktor märkis, et Metsarahvapäeva elluviimisele aitavad kaasa kaitseliitlased ja jahimehed, metsaomanikud, loodusgiidid ja suured tööstused, kes kõik annavad endast parima, et see päev oleks põnevaid metsaelamusi täis. "Viimase aja jooksul on Eesti inimeste pilgud pööratud veelgi rohkem metsa poole ning huvi hakkamasaamise ja kriisiks ettevalmistumise vastu on kõrge. Kuid mets pakub lisaks varjupaigale ka rekreatsiooni, tööd, toorainet ja toitu ning sellist mitmekesisust arvestades pakume kasulikku infot ja kogemusi nii suurtele kui väikestele huvilistele.”