Riik kavandab liitlasvägede jaoks Võru lähistele uut sõjaväelinnakut

Eesti puhul tähendab see muuhulgas täiendavate liitlasvägede, näiteks brittide, riiki saabumist. Ka USA president Joe Biden teatas tippkohtumise järel, et Eestis ja teistes Balti riikides hakkab rohkem ameeriklaste üksusi väljaõppel käima.

Seda, millal täiendavad liitlasväed Eestisse saabuvad ja kui palju neid on, pole veel teada. Mis on aga kindel, on see, et olemasolev kaitseväe taristu jääb liitlaste vastuvõtmiseks kitsaks.