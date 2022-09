Orienteerumise meistrid selgusid lakkamatus vihmasajus

Orienteerumishooaja viimased Eesti meistrimedalid jagati välja pikal rajal. Võistlusmaastikuks oli seekord keerulise reljeefiga ja valdavalt raske läbitavusega Voorepalu maastik Põlva- ja Tartumaa piiril. Pikk rada, mida varasematel aegadel on ka maratonorienteerumiseks nimetatud, planeeritakse rajameistri poolt selliselt, et põhiklassi võitjate ajad oleksid vahemikus 120-150 minutit ning võisteldakse ühisstardist.

Juba põhiklasside stardi eel sadas lakkamatult vihma, mis stardi hetkeks veel tugevnes. Sadu jätkus kogu võistluse ajal, kuid võistlejad ei lasknud ennast sellest heidutada. Naiste põhiklassi raja pikkuseks oli 12,7 km ning kui läbitud oli ligi kümme kilomeetrit, paistis, et kaks erksamat medalit jagavad omavahel Emily Raudkepp (OK Peko) ja Eleri Hirv (OK Võru), kes olid jälitajatest mitme minuti jagu ees ja liikusid omavahel 1-2 minutise vahega.